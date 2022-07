Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Gabelentzstraße

Altenburg (ots)

Altenburg: Nachdem gestern Abend (12.07.2022), gegen 23:15 Uhr, die Meldung über eine Schlägerei in der Gabelentzstraße einging, rückten unverzüglich mehrere Polizeistreifen der Altenburger Polizei aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein verbaler Streit zwischen einem Mann (27) und einer Frau (30) auf offener Straße eskalierte. In diesem Zusammenhang wurde die Frau von dem 27-Jährigen geschubst, sodass diese mit dem Kopf auf den Boden aufschlug und nicht mehr ansprechbar war. Die eintreffenden Beamten forderten daraufhin unverzüglich Notarzt und Rettungsdienst an. Die verletzte Frau kam mit dem RTW in ein Krankenhaus. Der Angreifer konnte in der Folge von den Beamten in Nahbereich gestellt werden. Da sich der alkoholisierte Mann nicht beruhigte ließ und einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Beamten. Der 27-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Ermittlungsverfahren rechnen. (RK)

