Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall in der Straße des Friedens - 36-jähriger Mann leicht verletzt

Gera (ots)

Gera: Gegen 14.45 Uhr kam die Polizei Gera gestern Nachmittag (13.07.2022) in der Straße des Friedens in Gera zum Einsatz, nachdem sich dort ein Verkehrsunfall ereignete. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass der 66-jährige Fahrer eines Pkw Ford die Straße des Friedens in Richtung des Stadtzentrums befuhr. Vor ihm fuhr der 36-jährige Fahrer eines Pkw Seat. Als der Seat-Fahrer auf Höhe des Hauses Schomburg verkehrsbedingt halten musste, fuhr der Fahrer des Pkw Ford auf. Der 36-Jährige wurde durch die Kollision leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden zudem Sachschäden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und der Unfallursache aufgenommen. (JMV)

