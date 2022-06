Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz im Schlosspark

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen gegen eine 31-jährige Frau nahmen Polizeibeamte am vergangenen Freitag (10.06.2022) auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet die stark alkoholisierte Dame im Bereich des Schlossparkes mit einer anwesenden personengruppe in Streit. In der Folge griff die Frau einen 16-jährigen aus der Gruppe körperlich an und verletzte ihn derart, dass er zusammenbrach. Dies veranlasste eine weitere Personengruppe, körperlich gegen die 31-järhige vorzugehen und anschließend zu flüchten. Die 16-Jährige kam letzten Endes in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Körperverletzungsgeschehen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

