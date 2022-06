Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am Freitag (10.06.2022), gegen 13:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige BMW-Fahrerin die Schopperstraße aus Richtung ARAL Tankstelle in Richtung Untere Haardt um an der Einmündung Triebeser Straße nach links abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden 77-jährigen Kia Fahrers. Beide Kfz kollidierten miteinander. Durch den Unfall wurden beide Kraftfahrer sowie drei Insassen des Pkw Kia verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

