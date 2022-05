LPI-G: Einbruch in Garage ohne Beutegut

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Polizei ermittelt seit dem 07.05.2022 zu einem in der Georg-Büchner-Straße in Gera geschehenen Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 31 Jahre alten Mannes. Am besagten Nachmittag des 07.05.2022, kurz nach 14:00 Uhr wurde der 31-Jährige stark blutend im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der besagten Straße aufgefunden und von Rettungskräften medizinisch versorgt. Wie sich im ...

