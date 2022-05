POL-PDNR: Fahrerin eines E-Scooters unter Drogeneinfluss

Neustadt (Wied) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Wiedtalstraße in Neustadt (Wied) ein Mountainbike, Typ Conway MTB, Modell BvB 09 (schwarz/gelb), entwendet worden. Das Fahrrad war im Tatzeitraum in einem Unterstand vor der Haustüre der Geschädigten abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert . Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. ...

