Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchweiler (ots)

Am 05.02.2022 gegen 16:36 Uhr befuhr ein 28-jähriger Unfallverursacher aus dem Bereich der Stadt Trier mit seinem Personenkraftwagen die Hauptstraße in Kirchweiler in Richtung Neroth.

An der Kreuzung, welche für den Unfallverursacher negativ mit STOPP-Schild beschildert war, missachtete er die Vorfahrt eines von Pelm in Fahrtrichtung Daun fahrenden 58-jährigen Geschädigten.

Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich, wodurch der 58-jährige Geschädigte leicht verletzt wurde.

Da das Fahrzeug des Geschädigten durch die Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell