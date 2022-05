Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Papiermüll in Brand

Gera (ots)

Gera: Eine kleine Menge Papier im Toilettenbereich entzündete offenbar ein bislang unbekannter Täter, als er sich am Samstagabend (07.05.2022) in einer Gastlichkeit in der Meuselwitzer Straße befand. In der Folge kam es zur Rauchentwicklung, so dass alle Gäste das Lokal verließen. Der kleine Brand konnte schnell gelöscht werden, so dass glücklicherweise entstand kein weiterer Schaden entstand. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 0 entgegen.

