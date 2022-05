Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Arztpraxis - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich in der Zeit vom 07.05.2022 - 08.05.2022 gewaltsam Zutritt zu einer Arztpraxis in der Schmelzhüttenstraße in Gera. In der Folge durchsuchten die Täter den Tresen-Bereich und stahlen schließlich eine dort aufgefundene Geldkassette. Anschließend gelang ihnen unerkannt die Flucht. Die Kripo Gera (Tel. 0365 / 8234-1465) übernimmt die Ermittlungen und sucht Zeugen, welche im genannten Tatzeitraum auffällige Personenbewegungen wahrgenommen hat. (RK)

