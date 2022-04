Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Audi Q7 angegriffen

Altenburg (ots)

Erneut Audi Q7 angegriffen

Rositz: Erneut geriet ein Audi ins Visier unbekannter Täter. In der Zeit vom 21.04.2022 (gegen 15:00 Uhr) zum 22.04.2022 (gegen 05:55 Uhr) traten die Diebe an den in der Straße der Chemiearbeiter abgestellten Audi Q7 heran - offenbar mit dem Ziel diesen zu entwenden. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten die Täter das Türschloss des Pkw gewaltsam. Letzten Endes gelang ihnen der Diebstahl des Fahrzeuges nicht, so dass sie ohne Beutegut flüchtete.

Erst am gestrigen Tag (21.04.2022) verzeichnete die LPI Gera insgesamt drei vollendete Audi-Diebstähle im Raum Altenburg und einen versuchten Audi-Diebstahl in Gera. (LPI Gera berichtete)

Die Kriminalpolizei Gera hat zu allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Hierbei werden Zeugen gesucht, welche in den genannten Tatzeiten auffällige Personen- bzw. Fahrzeugbewegungen festgestellt haben. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell