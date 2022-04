LPI-G: Fensterscheibe beschädigt

Altenburg (ots) - Gimmel: Am 06.04.2022, gegen 09:10 Uhr befuhr der 64-jährige Fahrer eines Pkw Mazda den Gimmeler Weg aus Richtung Drogen in Richtung Altkirchen. An der Kreuzung zur K 522 missachtete er die Vorfahrtsregelung und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten Pkw Mercedes, der aus Richtung Trebula in Richtung Gimmel fuhr. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw Mercedes kam leicht verletzt ins Krankenhaus. ...

