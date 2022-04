Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nötigung im Straßenverkehr

Greiz (ots)

Berga/Elster: Die Polizeiinspektion Greiz ermittelt wegen einer Nötigung im Straßenverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren am 01.04.2022, gegen 10:30 Uhr, ein blauer VW Passat und ein weißer VW T 6 die Bundesstraße 175 von der Kreuzung "Fortuna" in Richtung Clodra. Als der Transporter überholen wollte, beschleunigte der VW Passat plötzlich, so dass der Überholende abbremsen musste, um hinter ihm wieder einzuscheren. Daraufhin bremste der Passat ebenfalls ab, so dass der andere Fahrzeugführer seine Fahrspur nicht verlassen konnte. Trotz Gegenverkehr wiederholte sich die Situation mehrfach. Ein entgegenkommendes Fahrzeug war gezwungen nach rechts auszuweichen. Erst als die beiden VW auf dessen Höhe waren, konnte der Fahrer des Transporters wieder in den rechten Fahrstreifen fahren. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des entgegenkommenden Kfz, sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, in Verbindung zu setzen.

