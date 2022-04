LPI-G: Täter gestellt

Altenburg (ots) - Altenburg: Im Zeitraum vom 05.04.- 06.04.2022 wurden in der Schulstraße die Hauswand eines Hauses mit Graffiti beschmierte. Unbekannte Täter hatten das Graffiti in pinker Farbe in der Größe 1m x 1m angebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

