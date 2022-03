LPI-G: Betrug via Whatsapp - Polizei warnt vor neuer Masche

Gera (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Audi (Fahrer 39) und einer Straßenbahn kam es gestern Vormittag (30.03.2022), kurz vor 11:00 Uhr in der Leibnizstraße / Tobias-Hoppe-Straße, so dass Polizei und in der Folge ein Rettungsdienst zum Einsatz kamen. Aufgrund des Unfalles entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden. Zudem verletze sich die Beifahrerin (28) im Pkw, so dass sie mit einem Rettungswagen in ...

