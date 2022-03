Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Dreister Diebstahlsversuch mitten am Tage

Löbichau (ots)

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei über einen Diebstahlsversuch im Ortsteil Großstechau in Kenntnis gesetzt. Dort hatten zwei unbekannte Personen versucht, das Kupferkabel an einem Telefonmast abzuschneiden. Als Anwohner die beiden darauf ansprachen, ließen diese von ihrem Vorhaben ab und flüchteten mit einem weißen Transporter an dem vermutlich bulgarische Kennzeichen angebracht waren. Das Kabel wurde jedoch schon beschädigt. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell