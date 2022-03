Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Altenburg (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Unfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Schmöllnschen Landstraße. Eine 45-jährige Frau war gerade dabei die Einkäufe in ihr Fahrzeug zu laden, als eine 34-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts ausparken wollte und die Fußgängerin dabei erfasste. Die Frau geriet dabei unter das Fahrzeug und wurde in der Folge anscheinend mehrfach am Bein überrollt. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste schließlich mit einen REettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Auch ihr 25-jähriger Sohn wurde von dem Pkw erfasst, aber nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Dienststelle in Altenburg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell