Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Tankbetrüger fährt mit gestohlenen Kennzeichen

Gera (ots)

Gera: Aufgrund eines gemeldeten Tankbetruges kamen Polizeibeamte am 22.02.2022, an einer Tankstelle in der Ronneburger Straße zum Einsatz. Gegen 05:45 Uhr betankte der Beifahrer, bekleidet mit Kapuzenshirt und Mund-Nasen-Schutz, eines Pkw VW Passates sein Fahrzeug an der besagten Tankstelle und fuhr, ohne zu bezahlen, davon. Es stellte sich im Rahmen des Einsatzes vor Ort heraus, dass das am Fahrzeug vorn angebrachte Geraer Kennzeichen am betankten Fahrzeug gestohlen war. Ein hintere Kennzeichen war nicht montiert. Die Geraer Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zum dunkelfarbenen VW Passat bzw. zu dessen Fahrer oder Beifahrer geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

