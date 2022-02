Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Dieseldiebstahl gesucht

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Täter machten sich in der Zeit vom 16.02.2022 zum 22.02.2022 an einem in der Auenstraße, auf einem umfriedeten Gelände, abgestellten Lkw zu schaffen. Die Täter beschädigten schließlich den Tank des Fahrzeuges und zapften so ca. 150 Liter Dieseltreibstoff ab. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell