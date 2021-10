Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hakenkreuze auf Wand

Bocholt (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Bocholt mehrere Hakenkreuze an die Fassade eines Gebäudes geschmiert. Die Taten spielten sich an der Schaffeldstraße ab. Der zuständige Staatsschutz wurde eingeschaltet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

