Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw fährt gegen Schild

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 31.01.2022, gegen 15:00 Uhr befuhr eine 77-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat die Straße am Lerchenberg in der Absicht, den dortigen Kreisverkehr in Richtung Kanalstraße zu befahren. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr geriet sie aus noch ungeklärter Ursache nach links und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Sowohl am Verkehrsschild als auch am Pkw entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell