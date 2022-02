Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher entfernte sich

Greiz (ots)

Greiz: Am Montag, dem 31.01.2022, gegen 10:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen Zaun in der Straße "Goldene Höhe". Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise zu ihm oder seinem Fahrzeug, bei dem es sich vermutlich um einen roten Kastenwagen handelt, werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 036612 6210, erbeten.

