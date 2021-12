Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Anzeige gegen 36-jährigen Randalierer

Greiz (ots)

Wünschendorf: Am Heiligabend (24.12.20219, gegen 16:20 Uhr kamen Polizeibeamte in der Bahnhofstraße zum Einsatz. Dort schlug ein 36 Jahre alter Mann aus noch ungeklärter Ursache die Scheibe eines Geschäftes ein. Als die Polizeibeamten eintrafen, verweigerte er jegliche Maßnahmen, beleidigte jedoch die Beamten. In der Folge kam es zur Widerstandshandlung, ausgehend von dem äußerst aggressiv auftretenden Herrn. Der Widerstand wurde folglich gebrochen und der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der Mann die Polizeibeamten. Gegen ihn wurde folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (RK)

