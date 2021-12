Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen aufgenommen

Altenburg (ots)

Altenburg: Zwei Männer (31, 52) gerieten gestern Nachmittag (15.12.2021), gegen 14:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Schmöllnchen Vorstadt in Streit. Im Rahmen des Streites kam es neben Beleidigungen auch zu Bedrohungsäußerungen bzw. Bedrohungshandlungen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Im Anschluss des Streites erstattete der 31-Jährige Anzeige gegen seinen Kontrahenten bei der hiesigen Dienststelle. Die Altenburger Polizei ermittelt daraufhin zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise dazu geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der PI Altenburger Land zu melden. (RK)

