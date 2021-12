Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw VW rollt gegen Hausfassade

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein in der Burgstraße abgestellter VW Touran machte sich gestern Nachmittag (14.12.2021) selbstständig. Gegen 15:15 Uhr rollte er los und stieß gegen die Fassade eines Hauses. Zum Glück wurde niemand verletzt. Allerdings entstand am Auto und an der Hauswand Sachschaden. Vermutlich war das Fahrzeug nicht ausreichen gegen ein Wegrollen gesichert. (RK)

