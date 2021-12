Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen 29-Jährigen

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte kamen gestern Nachmittag (07.12.2012), gegen 15:50 Uhr in der Kurt-Keicher-Straße zum Einsatz, nachdem ein 29-Jähriger im Bereich eines dortigen Mehrfamilienhauses randalierte und einen Anwohner (37) verbal bedrohte. Da sich der 29-Jährige nicht beruhigte wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei leistete er Widerstand, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten und randalierte in der Polizeidienststelle weiter. Letzten Endes wurde der er in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet. (RK)

