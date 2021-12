Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 24-Jähriger mit E-Scooter gestürzt

Gera (ots)

Gera: Zu einem gestürzten E-Scooter-Fahrer rückten heute Morgen (08.12.2021) Rettungsdienst und Polizei kurz nach 07:00 Uhr in die De-Smit-Straße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 24-jährige E-Scooter-Fahrer die besagte Straße in Richtung Puschkin-Platz entlangfuhr. Dabei touchierte er einen offenbar zu hohen Bordstein, kam zu Fall und verletzte sich an der Hand. Mit dem Rettungswagen kam er ins Krankenhaus. (RK)

