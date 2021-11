Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrten

Gera (ots)

In der Nacht von Freitag (26.11.2021) zu Samstag stellten Beamte der Polizei Gera insgesamt drei in ihrer Fahrtüchtigkeit eingeschränkte Verkehrsteilnehmer fest. Gegen 19.30 Uhr ergab der Alkoholtest bei einem 50-jährigen Radfahrer in der Lutherstraße 1,9 Promille. Ein weiterer Radfahrer im Alter von 27 Jahren wurde kurz vor Mitternacht in der Eisenberger Straße kontrolliert. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt. Gegen 01.00 Uhr stellten Polizeibeamte den 21-jährigen Fahrer eines E-Scooters am Johannisplatz mit einem Wert von umgerechnet 1,18 Promille fest. Gegen alle Personen wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und Blutentnahmen durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell