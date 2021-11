Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Baustellenabsperrung entwendet

Greiz (ots)

2 Jugendliche entwendeten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 22 Uhr in der Oberen Waltersdorfer Straße in Greiz eine ca. einen Meter lange Baustellenabsperrung. Die Jugendlichen konnten im Nahbereich mit dem Beutegut festgestellt und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben werden. Die Baustellenabsperrung wurde zurück gebracht.

