Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw rollte los

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 25.11.2021, gegen 12:45 Uhr kamen Polizeibeamte in der Klostergasse zum Einsatz. Dort stellte eine 86-Jährige ihren Pkw Peugeot in der Klostergasse/ Kornmarkt ab. Offensichtlich hatte die Dame auf der abschüssigen Stelle ihr Fahrzeug nicht richtig gesichert, so dass dieser, als sie ausstieg, wieder losrollte. Der Versuch den Pkw noch aufzuhalten misslang. In der Folge rollte der Pkw gegen eine Laterne und die Fassade von drei Häusern. Sowohl am Pkw als auch an den Hausfassaden entstand Sachschaden. Der Pkw Peugeot musste schließlich abgeschleppt werden.

