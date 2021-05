Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Niedergeschlagen und Handy geraubt

Trier (ots)

Ein bisher Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen, 30. Mai, einen 20-Jährigen in der Innenstadt niedergeschlagen und sein Handy und eine Lautsprecherbox geraubt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war der 20-Jährige kurz nach 5 Uhr in Begleitung dreier Männer auf dem Stockplatz unterwegs. Einem der Männer hatte er sein Handy kurzzeitig überlassen. Als er es zurückhaben wollte, schlug ihm der Mann ins Gesicht und raubte zudem eine JBL Bluetooth-Lautsprecherbox, die der 20-Jährige ebenfalls mit sich führte. Der Angreifer und die beiden anderen Männer flüchteten anschließend. Zur Personenbeschreibung ist lediglich bekannt, dass die drei Männer Vollbärte trugen. Einer war etwa 170 cm groß. Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2257 oder 0651/9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell