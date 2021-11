Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Graffiti angebracht-Täter ermittelt

Altenburg (ots)

Borgishain: Im Zeitraum vom 24.11.-25.11.2021 wurden im Auenweg an zwei Stromkästen Graffiti in schwarzer Farbe angebracht. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein 16-ährigen Tatverdächtiger ermittelt werden. Die Ermittlungen zum Geschehen dauern weiter an.

