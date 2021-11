Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Lebensmittel entwendet

Greiz (ots)

Am Freitag um 14:15 Uhr entwendete ein 34-Jähriger in einem Lebensmittelmarkt im Heinrich-Mann-Ring Lebensmittel im Wert von ca. 5 Euro. Durch die Kassiererin wurde der Mann beim Verlassen des Marktes angesprochen und anschließend an die Polizei übergeben.

