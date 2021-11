Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gartenlaube in Brand

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Die Meldung über eine brennende Gartenlaube in der Straße/Weg Fluh Lohe sorgte gestern Abend (24.11.2021), gegen 22:50 Uhr für einen Feuerwehr und Polizeieinsatz. Aus noch ungeklärter Ursache kam es in einer unbewohnten alten Gartenlaube zum Brandausbruch. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr brannte die Gartenlaube vollständig ab. Benachbarte Gärten, welche zum Teil ebenfalls unbewohnt sind, wurden nicht geschädigt. Glücklicherweise wurde auch niemand verletzt. Die Kripo in Gera ermittelt zum Brandgeschehen uns sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

