Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Greiz

Greiz (ots)

Greiz: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Nachmittag (21.11.2021), gegen 16:45 in der Straße Am Zehntenfeld zum Einsatz. Dort kam es zum Brandausbruch in einer Werkstatt. Das Feuer breitete sich in der Folge derart aus, dass die Werkstatt bei Eintreffen der Rettungskräfte in Vollbrand stand und auf einen Schuppen sowie auf eine Garage übergriff. Die Eigentümer des angrenzenden Wohnhauses versuchten den Brand zu löschen, was letztlich nicht gelang. Seitens der Feuerwehr konnte das Feuer glücklicherweise unter Kontrolle und schließlich gelöscht werden. Nach derzeitigen Stand sind die Werkstatt sowie der angrenzende Schuppen und die Garage zerstört. Weiterhin sind das unmittelbar angrenzende Wohnhaus der Eigentümer sowie ein Nebengebäude auf dem Nachbargrundstück in Mitleidenschaft gezogen. Der 59-jährige Anwohner wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Diese dauern derzeit weiter an. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell