Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Erneut Einsatz bei ehemaliger Schule

Gera (ots)

Gera; Wegen einer gemeldeten Rauchentwicklung kamen erneut (23.11.2021, gegen 09:15 Uhr) Feuerwehr und Polizei bei der ehemaligen Schule in der Zeulenrodaer Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei dunkel gekleidete Personen beobachtet, welche das leerstehende Objekt verließen. In der Folge kam es zur Rauchentwicklung. Es stellte sich heraus, dass ein Vorhang entzündet wurde. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte glücklicherweise ein Ausbreiten des Feuers sowie eine Substanzschädigung des Gebäudes verhindert werden. Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angab zu ungewöhnlichen Personenbewegungen am Tatobjekt beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden. (RK)

