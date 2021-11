Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beleidigungen endeten im Gewahrsam

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf: Am 20.11.2021, gegen 22:10 Uhr, stellte die Polizei in der Ortslage von Mohlsdorf einen Kraftfahrer, der unter Einfluss von Alkohol stand (Siehe Pressemeldung vom 21.11.2021). Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung beleidigte ein 20-Jähriger die eingesetzten Polizeibeamten. Als dessen Personalien festgestellt werden sollten, versuchte ein 19-Jähriger dies zu verhindern indem er die Polizeibeamten aktiv behinderte. Beide Personen wurden in Gewahrsam genommen. Gegen sie wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

