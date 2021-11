Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrfache Einsätze wegen Ruhestörung

Greiz (ots)

Weida: Wegen Ruhestörungen und Beleidigungen kamen in der vergangenen Nacht (18.11.bis 19.11.2021) insgesamt dreimal Polizeibeamte in einer Wohnung in der Neustädter Straße zum Einsatz. Die Ruhe konnte wiederhergestellt werden. Gegen den 23-jährigen Wohnungsinhaber wurden mehrere Anzeigen erstattet.

