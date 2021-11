Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit Fahrkartenkontrolle nicht einverstanden

Gera (ots)

Gera: Während zwei Kontrolleure ihre Arbeit nachkamen und am Donnerstag (18.11.2021), gegen 20:30 Uhr in der Straßenbahn Höhe Berliner Straße von einer 31 Jährigen den gültigen Fahrschein sehen wollten, schien diese damit offensichtlich nicht einverstanden. Völlig aufgebracht griff sie die Kontrolleure verbal und körperlich an. Hinzugerufene Polizeibeamte wurden von der Frau ebenfalls beleidigt. Zudem versuchte sie mehrfach anwesende Personen zu treten. Die Frau wurde folglich in Gewahrsam genommen und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

