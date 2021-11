Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Wegen Gasgeruch im Einsatz

Gera (ots)

Polizei und Feuerwehr kamen am Donnerstag (18.11.2021), gegen 17:40 Uhr in einem Gebäude in der Pfortener Straße zum Einsatz. Hier stellten Anwesende Gasgeruch fest. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass aus einer Leitung Gas ausgetreten war. Verletzt wurde hierbei niemand und der Defekt konnte schnell behoben werden. Die Polizei ermittelt nun, ob an der entsprechenden Leitung eine Manipulation vorgelegen hat.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell