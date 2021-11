Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallbeteiligter entfernte sich

Greiz (ots)

Weida: Am Donnerstag (18.11.2021), gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Daimler Fahrer die Neustädter Straße von der Bundesstraße 175 kommend. In einer Kurve kam ihm ein bislang unbekannter Pkw entgegen. Er musste ausweichen und kollidierte mit einer Straßenlampe. Der Fahrzeugführer wurde verletzt, an der Beleuchtung und dem Kfz entstanden Sachschäden. Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, bei dem es sich um einen hellblauen Pkw handeln soll, nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen.

