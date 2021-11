Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz in Fritz-Kramer-Straße

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am vergangenen Freitag (12.11.2021), gegen 20:45 Uhr in der Fritz-Kramer-Straße in Meuselwitz. Im Zuge einer privaten Feier eskalierte ein Streit in der Form, dass einer der Anwesenden (27, deutsch) die weiteren Gäste zunächst verbal bedrohte. In der Folge begab sich der 27-Jährige in eine Nachbarwohnung, aus welcher die Gäste mehrere Schuss-/Knallgeräusche wahrnahmen und die Polizei informierten. Im Zuge des Einsatzes wurden Beamte des Sondereinsatzkommandos hinzubeordert. Letzten Endes konnte der 27-Jährige in der betreffenden Wohnung gestellt und schließlich festgenommen werden. Die Beamten selbst fanden in der Wohnung eine Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell