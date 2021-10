Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zitronen und Turnschuh gestohlen

Gera (ots)

Zwei Paar schwarze adidas Turnschuh und zwei Zitrone, welche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße in Gera abgestellt waren, schnappte sich ein bislang unbekannter Dieb. Dieser hielt sich diese Woche in der Zeit vom Mittwoch (20.10.2021) zum Donnerstag (21.10.2021) in dem Haus auf und stahl die Sachen. Die 49-Jährige Eigentümer meldete den Diebstahl am gestrigen Tag der Geraer Polizei. Diese nahm die Ermittlungen auf und sucht hierbei nach Zeugen. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell