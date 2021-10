Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte Täter haben in der Zeit vom 11.10.2021 bis 20.10.2021 hochwertige elektronische Bauteile aus zwei Traktoren entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zu den "Am Kemnitzgrund" abgestellten Traktoren und stahlen Monitore und eine Antenne aus den Fahrzeugen. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land in Verbindung zu setzen.

