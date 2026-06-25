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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda stellten Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (24.06.2026) im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Autofahrer unter Drogeneinfluss fest. Kurz vor 01:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Erfurter Straße in Gebesee einen 35-jährigen VW-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Für den Mann war die Fahrt damit beendet und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei rechtskräftiger Ahndung drohen ihm ein Bußgeld von mindestens 500, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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