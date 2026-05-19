Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aluplatten von Baustellenstraße gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Landkreis Sömmerda hatten es Diebe in den vergangenen zwei bis drei Wochen auf eine Baustellenstraße abgesehen. Außerhalb der Ortslage Schilfa, auf dem Weg zu einem Umspannwerk, demontierten die Unbekannten insgesamt 40 Aluplatten. Diese waren dort als Behelfsstraße verlegt und hatten eine Größe von jeweils etwa 3,00 x 2,50 Metern. Für die Demontage der Platten ist üblicherweise Spezialwerkzeug erforderlich. Zudem müssen die Täter zum Abtransport der etwa zwölf Tonnen schweren Beute ein geeignetes Transportmittel genutzt haben. Der Wert der gestohlenen Aluplatten wurde auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Bereits Anfang Mai war in Greußen ein ähnlicher Diebstahl bekannt geworden. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

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