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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kanaldeckel auf Fahrbahn gelegt

Sömmerda (ots)

Ein unbekannter Täter entfernte in der Nacht von Freitag auf Samstag vier Kanaldeckel in der Straße Rohrhammerweg in Sömmerda. Die Kanaldeckel wurden mittig der Fahrbahn abgelegt. Glücklicherweise wurde durch die Hindernisse niemand geschädigt. Durch die hinzugerufene Polizei wurden die Kanaldeckel wieder an ihre ursprüngliche Stelle gebracht. Die Polizei nahm strafrechtliche Ermittlungen gegen den unbekannten Täter auf. Personen die Hinweise zur Tat machen können, melden sich unter der Telefonnummer 0361/574325100 unter Angabe der Nummer 26115761. (FR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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