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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sportlich verunfallt

LPI-EF: Sportlich verunfallt
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Erfurt (ots)

Am Samstag, den 16.05.2026, gegen 09:30 Uhr verunfallte ein 44jähriger BMW- Fahrer im Bereich der Erfurter Stauffenbergallee.

Zuvor kam er aus der Schlachthofstraße in Richtung des Erfurter Südens gefahren. Im Zuge des Abbiegevorgangs beschleunigte er sein über 400 PS starkes, heckangetriebenes Sportcoupe. Sodann verlor der Fahrer die Kontrolle über das Gefährt, so dass es sich drehte, mit dem Bordstein kollidierte und in der Folge in der Böschung des Flutgrabens zum Stehen kam. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, der Flurschaden auf 1.000 Euro. Die hinzu gerufene Feuerwehr sicherte das Fahrzeug ab, so dass dieses nicht weiter in das Gewässer rutschte. Später wurde es durch einen Abschleppdienst geborgen. Bis zur Bergung des Fahrzeugs kam es für ca. drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Aufgrund seines Fahrmanövers erwartet den weder unter Alkohol- noch Betäubungsmitteleinfluss stehenden Fahrer ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sein Führerschein wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt, ebenso das Fahrzeug. Dort werden im Rahmen der weiteren Ermittlungen digitale Fahrzeugspuren und Fahrdaten der Steuergeräte ausgelesen und ausgewertet. (MF)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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