LPI-EF: Zeugen nach Baustellendiebstahl gesucht

Landkreis Sömmerda (ots) - Ein Streit beim Ausparken ist am Montagmorgen in Gebesee eskaliert. Gegen 06:00 Uhr gerieten ein 29- und ein 66-jähriger Mann in der Schulstraße aneinander. Nach wechselseitigen Beleidigungen kam es zu einem Gerangel, bei dem der Ältere an Schulter und Gesicht verletzt wurde. Der 29-Jährige bedrohte zudem eine 41-jährige Frau. Polizeibeamte konnten die Gemüter vor Ort wieder beruhigen und ...

