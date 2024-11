LPI-EF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Linderbach gesucht

Sömmerda (ots) - In Sömmerda kam es am Kurt-Neubert-Sportpark am Sonnabend zu mehreren Sachbeschädigungen. In der Zeit von circa 14:50 Uhr bis 16:25 Uhr begaben sich Unbekannte in die Toilettenanlage. Dort beschmierten sie die Toiletten und Türen mit schwarzer Farbe, brachten mehrere Aufkleber an und rissen mit Gewalt Kleiderhaken aus der Wand. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ...

