Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Autohandel

Erfurt (ots)

Mit roher Gewalt brach ein Dieb in der Nacht zu Freitag in Erfurt bei einem Autohandel ein. Der Unbekannte hatte zunächst gewaltsam das Tor zum Hof aufgebrochen und gelangte auf das Außengelände. Anschließend zerstörte er mit Gewalt eine Trockenbauwand, um in den Büroräumen nach Beute zu suchen. In einem dort befindlichen Tresor fand er mehrere Fahrzeugschlüssel. Einer davon passte zu einem Renault, der auf dem Außengelände abgestellt war. Mit dem Auto im Wert von etwa 1.800 Euro und einer Kennzeichentafel im Gepäck flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er hinterließ einen Gesamtschaden von mehr als 1.300 Euro. Der Eigentümer bemerkte den Einbruch und informierte Freitagmorgen die Polizei. (SE)

